Строительство ж/д Горадиз-Агбенд планируется полностью завершить в 2026 году
Инфраструктура
- 05 сентября, 2025
- 18:10
Строительство железной дороги Горадиз-Агбенд планируется полностью завершить в 2026 году.
Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом сказал журналистам начальник отдела по связям с общественностью "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.
По его словам, в целях реализации Зангезурского коридора ("Маршрут Трампа") Азербайджан ведет строительство железной дороги Горадиз-Агбенд. Проектные работы железнодорожной линии выполнены на 84%, строительно-монтажные работы - на 67%.
Последние новости
18:46
Фото
Азербайджан и Таиланд готовятся провести первые политконсультации между МИДВнешняя политика
18:36
Фото
Азербайджан представил свою продукцию на крупнейшей выставке Балтийского регионаВнешняя политика
18:32
Работы на автодороге Ахмедбейли-Горадиз-Минджеван-Агбенд завершатся в следующем годуИнфраструктура
18:19
В TƏBİB подтвердили факт отравления 15 человек в Астаринском районе - ОБНОВЛЕНОДругие
18:18
В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форумБизнес
18:12
Контейнерный поток по Среднему коридору достигнет 865 тыс. TEU к 2040 годуИнфраструктура
18:10
Строительство ж/д Горадиз-Агбенд планируется полностью завершить в 2026 годуИнфраструктура
18:08
Турецкая компания поддержит создание BESS в АзербайджанеЭнергетика
18:03