Строительство ж/д Горадиз-Агбенд планируется полностью завершить в 2026 году

Строительство железной дороги Горадиз-Агбенд планируется полностью завершить в 2026 году.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом сказал журналистам начальник отдела по связям с общественностью "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

По его словам, в целях реализации Зангезурского коридора ("Маршрут Трампа") Азербайджан ведет строительство железной дороги Горадиз-Агбенд. Проектные работы железнодорожной линии выполнены на 84%, строительно-монтажные работы - на 67%.