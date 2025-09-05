Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Строительство ж/д Горадиз-Агбенд планируется полностью завершить в 2026 году

    Инфраструктура
    • 05 сентября, 2025
    • 18:10
    Строительство ж/д Горадиз-Агбенд планируется полностью завершить в 2026 году

    Строительство железной дороги Горадиз-Агбенд планируется полностью завершить в 2026 году.

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом сказал журналистам начальник отдела по связям с общественностью "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

    По его словам, в целях реализации Зангезурского коридора ("Маршрут Трампа") Азербайджан ведет строительство железной дороги Горадиз-Агбенд. Проектные работы железнодорожной линии выполнены на 84%, строительно-монтажные работы - на 67%.

    Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin illik buraxılış qabiliyyəti 15 milyon ton olacaq
    Construction of Horadiz–Aghband railway planned for completion in 2026

