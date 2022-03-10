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Строительство зернового терминала в иранской Астаре завершено на 98%

Строительство зернового терминала в иранской Астаре завершено на 98% ЗАО "Азербайджанские железные дороги" завершило строительство зернового терминала на территории грузового терминала в иранской Астаре на 98%, а работы по контейнерной платформе - на 40%.
Инфраструктура
10 марта 2022 г. 16:17
Строительство зернового терминала в иранской Астаре завершено на 98%

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" завершило строительство зернового терминала на территории грузового терминала в иранской Астаре на 98%, а работы по контейнерной платформе - на 40%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2021 год.

В документе говорится, что в рамках международного транспортного коридора Север-Юг завершено строительство двухпролетного моста Бахчасарай и железнодорожной линии протяженностью 1400 пм, выполнено 70% строительно-монтажных работ трехпролетного моста Кемербенди на въезде в терминал.

Внутри терминала построена железнодорожная линия общей протяженностью 7,7 км, построена и сдана в эксплуатацию погрузочно-разгрузочная платформа площадью 1 800 м2 и здание таможни площадью 300 м2, строительно-монтажные работы офисного здания площадью 1 600 м2 выполнены на 55%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İran Astarasındakı yük terminalında gördüyü işlər üzrə son vəziyyət açıqlanıb

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