Строительство станции B-04 в бакинском метро завершится к концу 2026 года

Строительство станции B-04 Бакинского метрополитена завершится к концу 2026 года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Департамента управления строительными проектами акционерного общества Мамед Рзаев.

Он отметил, что B-04 станет пятой станцией "Фиолетовой линии" и 28-й по счету станцией метро.

По словам представителя подземки, между станциями "8 Ноября" и B-04 уже построены перегонные тоннели общей протяженностью 1 690 метров, проложена железнодорожная ветка.

"По проекту на новой станции предусмотрена установка 19 эскалаторов и 5 лифтов. 12 эскалаторов уже установлены. Станция B-04 будет иметь 4 выхода на улицу Джалила Мамедгулузаде. Два из них полностью построены, на двух продолжаются работы. С платформы длиной 144 метра смогут отправляться поезда из семи вагонов", - добавил Рзаев.