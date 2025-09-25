Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Строительство станции B-04 в бакинском метро завершится к концу 2026 года

    Инфраструктура
    • 25 сентября, 2025
    • 11:46
    Строительство станции B-04 в бакинском метро завершится к концу 2026 года

    Строительство станции B-04 Бакинского метрополитена завершится к концу 2026 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Департамента управления строительными проектами акционерного общества Мамед Рзаев.

    Он отметил, что B-04 станет пятой станцией "Фиолетовой линии" и 28-й по счету станцией метро.

    По словам представителя подземки, между станциями "8 Ноября" и B-04 уже построены перегонные тоннели общей протяженностью 1 690 метров, проложена железнодорожная ветка.

    "По проекту на новой станции предусмотрена установка 19 эскалаторов и 5 лифтов. 12 эскалаторов уже установлены. Станция B-04 будет иметь 4 выхода на улицу Джалила Мамедгулузаде. Два из них полностью построены, на двух продолжаются работы. С платформы длиной 144 метра смогут отправляться поезда из семи вагонов", - добавил Рзаев.

    Bakı metrosunda B-04 stansiyasının tikintisi 2026-cı ilin sonuna qədər yekunlaşacaq

