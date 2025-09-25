İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Bakı metrosunda B-04 stansiyasının tikintisi 2026-cı ilin sonuna qədər yekunlaşacaq

    İnfrastruktur
    • 25 sentyabr, 2025
    • 11:18
    Bakı metrosunda B-04 stansiyasının tikintisi 2026-cı ilin sonuna qədər yekunlaşacaq

    "Bakı Metropoliteni" QSC-nin B-04 stansiyasının tikintisi 2026-cı ilin sonuna qədər yekunlaşacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu səhmdar cəmiyyətinin ikinti Layihələrinin İdarə olunması departamentinin rəis müavini Məmməd Rzayev bildirib.

    O, qeyd edib ki, B-04 stansiyası "Bənövşəyi xətt"in beşinci, metronun isə 28-ci stansiyası olacaq.

    Metro rəsmisinin sözlərinə görə, "8 Noyabr" və B-04 stansiyalarının arasında ümumi uzunluğu 1 690 metr olan mənzil tunelləri tam inşa edilib, dəmir yolu xətti tam çəkilib.

    "Layihə üzrə yeni stansiyada 19 ədəd eskalator və 5 ədəd liftin quraşdırılması nəzərdə tutulub. Ekskalatorlardan 12 ədədi artıq quraşdırılıb. B-04 stansiyasının Cəlil Məmmədquluzadə küçəsinə 4 ədəd çıxışı olacaq. Bunlardan 2 çıxış tam inşa edilib, ikisində bərpa-tikinti işləri davam etdirilir. Stansiyanın platformasının uzunluğu 144 metrdir. Burada "Bənövşəyi xətt"in davamı olaraq 7 vaqonlu qatar hərəkətə buraxılacaq", - deyə o, əlavə edib.

