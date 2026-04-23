Строительство канатной дороги в Лачыне завершится до конца 2026 года

Строящуюся в Лачыне канатную дорогу планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В настоящее время на территории продолжаются работы по пересадке зеленых насаждений, возведению фундаментов опор канатной дороги и терминальных площадок, а также по доставке необходимого оборудования.

Реализация проекта внесет вклад в развитие туристической инфраструктуры региона и создание новых возможностей для посетителей.

Длина канатной дороги составляет 1 720 метров, высота - 300 метров. Продолжительность движения по канатной дороге составит 6 минут. Пропускная способность канатной дороги - до 800 человек в час.