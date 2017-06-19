Страны транспортного маршрута Юг-Запад создадут логистический продукт

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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан, Иран, Грузия, Польша и Украина должны создать новый логистический продукт для развития транспортного маршрута Юг-Запад.

Как сообщает Report, об этом заявил на пятисторонней встрече глав железнодорожных ведомств указанных стран председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"Мы должны изучить все возможности в этом направлении, сблизить наши позиции, попытаться сделать этот коридор более привлекательным и востребованным. Для этого у нас есть возможности коммуникации, желание и, самое главное, есть политическая воля", - сказал Дж. Гурбанов.