    Страны ТМТМ согласовали меры по цифровизации грузоперевозок

    25 апреля, 2026
    14:46
    Страны ТМТМ согласовали меры по цифровизации грузоперевозок

    Страны-участницы Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации мультимодальных грузоперевозок.

    Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), документ был подписан в ходе очередного заседания Правления и Общего собрания Международной ассоциации ТМТМ в Астане.

    Согласно информации, в мероприятии также принял участие председатель АЖД Ровшан Рустамов.

    На заседании отмечено, что ТМТМ в последние годы занял важное место среди глобальных траспортных маршрутов, а объем перевозок в направлении Восток-Запад-Восток неуклонно растет. В этой связи на первый план выходят повышение операционной эффективности и широкое внедрение цифровых решений.

    Также были рассмотрены итоги работы исполнительного органа объединения за последние два года, подчеркнута необходимость совершенствования плана грузоперевозок и развития контейнерного сообщения с Европой по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс.

    "В завершение состоялось подписание итогового протокола, Меморандума о сотрудничестве в области цифровизации мультимодальных грузоперевозок, а также трех соглашений о мерах взаимодействия и ответственности по организации контейнерных перевозок между портами и терминалами Каспийского моря по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, обеспечению загрузки контейнерных судов и организации перевозок блок-поездами", - говорится в сообщении.

    В рамках визита Ровшан Рустамов также встретился с главой "Казахстанских железных дорог" (КТЖ) Талгатом Алдыбергеновым.

    Стороны отметили успешное сотрудничество между двумя странами в области железнодорожного транспорта и выразили заинтересованность в дальнейшем его расширении, а также в ускорении внедрения цифровых решений, укреплении координации между Бакинским международным морским портом АЖД и казахстанскими портами.

    Также была выражена заинтересованность в продолжении совместной деятельности по повышению конкурентоспособности Среднего коридора.

    Ровшан Рустамов Азербайджанские железные дороги (АЖД) Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут Баку-Тбилиси-Карс
    Azərbaycan və Qazaxıstan Trans-Xəzər marşrutu üzrə memorandum və sazişlər imzalayıb
    Azerbaijan and Kazakhstan sign deals on Trans-Caspian route

