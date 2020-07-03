Страны СНГ утвердили план организации пассажирских перевозок по железной дороге после пандемии

Совет по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества утвердил план план организации международных железнодорожных пассажирских перевозок в переходный период при снижении эпидемиологической опасности.
Как передает Report, об этом сообщают РЖД со ссылкой на гендиректора холдинга Олега Белозерова.
"Это тот единый стандарт, которым и наши зарубежные коллеги, и мы будем руководствоваться при восстановлении международного сообщения", - отмечает Белозеров, слова которого приводятся в пресс-релизе РЖД.