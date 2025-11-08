Страны "С5+1" договорились укреплять взаимосвязанность через ТМТМ и TRIPP

Правительства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США - страны формата "С5+1" - договорились укреплять взаимосвязанность и устойчивость цепочек поставок за счет полного раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и его интеграции с "Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Как сообщает Report, об этом говорится в итоговом заявлении стран "С5+1", распространенном министерством иностранных дел Казахстана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что цель укрепления взаимосвязанности посредством ТМТМ и TRIPP - обеспечить безопасное перемещение грузов, информации и энергии в интересах стран "С5+1" и мирового сообщества.

В целом итоговое заявление состоит из 24 пунктов и охватывает такие направления, как деловая среда, торговля, инвестиции и критически важные минералы, а также развитие ТМТМ.