    Страны "С5+1" договорились укреплять взаимосвязанность через ТМТМ и TRIPP

    Инфраструктура
    • 08 ноября, 2025
    • 09:30
    Страны С5+1 договорились укреплять взаимосвязанность через ТМТМ и TRIPP

    Правительства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США - страны формата "С5+1" - договорились укреплять взаимосвязанность и устойчивость цепочек поставок за счет полного раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и его интеграции с "Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

    Как сообщает Report, об этом говорится в итоговом заявлении стран "С5+1", распространенном министерством иностранных дел Казахстана.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что цель укрепления взаимосвязанности посредством ТМТМ и TRIPP - обеспечить безопасное перемещение грузов, информации и энергии в интересах стран "С5+1" и мирового сообщества.

    В целом итоговое заявление состоит из 24 пунктов и охватывает такие направления, как деловая среда, торговля, инвестиции и критически важные минералы, а также развитие ТМТМ.

    "C5+1" ölkələri TBNM və TRIPP vasitəsilə qarşılıqlı əlaqələri gücləndirmək barədə razılaşıblar
    C5+1 countries agree to strengthen connectivity through TITR and TRIPP

