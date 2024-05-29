Страны ОТГ создадут совместный комитет по развитию перевозок

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана сегодня на пленарном заседании ратифицировал соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств — членов Организации тюркских государств.

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана сегодня на пленарном заседании ратифицировал соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Соглашение направлено на упрощение международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие торгово-экономических отношений между государствами - членами ОТГ", - сказал министр транспорта РК Марат Карабаев, представляя документ депутатам.

Он отметил, что ратификация данного документа создает предпосылки для дальнейшего увеличения объемов транзитных перевозок грузов через Казахстан, что положительно повлияет на развитие транспортно-транзитного потенциала страны.

По словам министра, для реализации норм Соглашения будет создан Совместный комитет по развитию перевозок между странами ОТГ.

По данным Минтранса Казахстана, по итогам 2023 года объемы перевозок грузов между РК и странами -участниками ОТГ составил порядка 40 млн тонн грузов, что на 15% больше показателя 2022 года.

На текущий момент в ОТГ входят 5 стран-членов (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан) и 2 наблюдателя (Венгрия, Туркменистан).