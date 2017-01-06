Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Стала известна дата запуска скоростного поезда Баку-Гянджа. Поезд начнет курсировать в западные районы страны после завершения капитального ремонта железной дороги Баку- Беюк Кесик.

Об этом сообщил Report замначальника департамента пассажироперевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Мадат Шихамиров.

По его словам, скорость поездов составит 100-140 км/час: "В Гянджу будут курсировать поезда марки KİSS швейцарской компании Stadler Rail. Возможно, возникнет необходимость в дополнительных закупках поездов".

Отметим, что сейчас проводится капитальный ремонт 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик". Реализация нового проекта началась в конце октября 2015 года и на сегодняшний день отремонтировано более 168 км железной дороги.