США выступили за участие Таджикистана в Транскаспийском маршруте в обход РФ

США выступают за участие Таджикистана в проекте Транскаспийского торгового маршрута, который соединяет Китай с Европой через акваторию Каспийского моря, страны Азии и Кавказа.

США выступают за участие Таджикистана в проекте Транскаспийского торгового маршрута, который соединяет Китай с Европой через акваторию Каспийского моря, страны Азии и Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью госагентству Таджикистана Ховар заявил посол США в Душанбе Мануэль Микаллер.

"Мы продолжаем выступать за участие Таджикистана в Транскаспийском торговом маршруте, который соединит Центральную Азию с Кавказом и европейскими рынками. Посредством дипломатической платформы C5+1, которая объединяет США и пятерых наших центрально-азиатских партнеров, мы надеемся содействовать более тесному сотрудничеству с этими партнерами и выходу на мировые рынки", - сказал он.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и страны Европы. По нему осуществляются контейнерные перевозки с использованием железнодорожного и морского транспорта. Он позволяет быстрее доставить грузы по сравнению с перевозкой через Суэцкий канал, а также обойти транспортный коридор через Россию.

В 2022 году верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также сообщал, что Евросоюз намерен расширять экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии, в том числе за счет строительства новых транспортных коридоров, которые не зависят от России. В частности, речь шла о Транскаспийском маршруте, известном также как Средний коридор.