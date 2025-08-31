Спустя десятилетия мечта стала реальностью - Ричардас Лапаитис о возобновлении ж/д сообщения Баку-Агдам

Поезд Баку-Агдам впервые за более чем три десятилетия отправился в путь, став символом возвращения жизни и восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом литовский журналист Ричардас Лапаитис, долгие годы освещавший карабахский конфликт, написал в соцсети Facebook.

"Я много раз видел эту железную дорогу в разрушенном состоянии, когда работал в лагерях беженцев в прифронтовой зоне. Я мечтал, что однажды по этим рельсам пройдет современный поезд, в котором люди будут пить горячий чай и смотреть в окно на светлые виды. И вот спустя десятилетия эта мечта стала реальностью", - отметил он.

Р. Лапаитис напомнил, что впервые проехал по маршруту Баку-Агдам в 1992 году, когда 371 километр приходилось преодолевать за девять и более часов. "Для меня эта новость - особенная, как и для каждого азербайджанца. Уважайте эту дорогу! Она особенная!" - добавил журналист.

По его словам, современный поезд, отправившийся вчера в Агдам, стал олицетворением надежды, радости и возвращения мирной жизни на освобожденные земли.