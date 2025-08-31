    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Спустя десятилетия мечта стала реальностью - Ричардас Лапаитис о возобновлении ж/д сообщения Баку-Агдам

    Инфраструктура
    • 31 августа, 2025
    • 22:54
    Спустя десятилетия мечта стала реальностью - Ричардас Лапаитис о возобновлении ж/д сообщения Баку-Агдам

    Поезд Баку-Агдам впервые за более чем три десятилетия отправился в путь, став символом возвращения жизни и восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

    Как передает Report, об этом литовский журналист Ричардас Лапаитис, долгие годы освещавший карабахский конфликт, написал в соцсети Facebook.

    "Я много раз видел эту железную дорогу в разрушенном состоянии, когда работал в лагерях беженцев в прифронтовой зоне. Я мечтал, что однажды по этим рельсам пройдет современный поезд, в котором люди будут пить горячий чай и смотреть в окно на светлые виды. И вот спустя десятилетия эта мечта стала реальностью", - отметил он.

    Р. Лапаитис напомнил, что впервые проехал по маршруту Баку-Агдам в 1992 году, когда 371 километр приходилось преодолевать за девять и более часов. "Для меня эта новость - особенная, как и для каждого азербайджанца. Уважайте эту дорогу! Она особенная!" - добавил журналист.

    По его словам, современный поезд, отправившийся вчера в Агдам, стал олицетворением надежды, радости и возвращения мирной жизни на освобожденные земли.

