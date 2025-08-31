Riçardas Lapaitis Bakı-Ağdam dəmiryolu haqqında: Arzu onilliklər sonra gerçəkləşdi

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Bakı-Ağdam qatarı 30 ildən artıq müddətdə ilk dəfə olaraq həyatın qayıdışının və Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpasının simvoluna çevrilərək yola düşüb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə uzun illər Qarabağ münaqişəsini işıqlandıran litvalı jurnalist Riçardas Lapaitis feysbuk sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Cəbhəboyu zonada qaçqın düşərgələrində işləyərkən bu dəmiryolunu dəfələrlə bərbad vəziyyətdə görmüşəm. Arzu edirdim ki, bir gün bu relslər boyu müasir qatar keçsin, orada insanlar isti çay içib pəncərədən bayıra baxsınlar. Budur, onilliklər sonra bu arzum gerçəkləşdi", - o qeyd edib.

    R.Lapaitis xatırladıb ki, o, Bakı-Ağdam dəmiryol marşrutu üzrə ilk dəfə 1992-ci ildə səyahət edib, o zaman 371 kilometr məsafəni qət etmək üçün doqquz və ya daha çox saat lazım olub. "Bu xəbər hər bir azərbaycanlı üçün olduğu kimi mənim üçün də özəldir. Bu yola hörmət edin! O, xüsusidir!" – jurnalist əlavə edib.

    Onun sözlərinə görə, dünən Ağdama yola düşən müasir qatar ümidin, sevincin, azad edilmiş torpaqlara dinc həyatın qayıdışının təcəssümünə çevrilib.

