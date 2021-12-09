Спецпредставитель президента: Агдам станет 4-м по численности населения городом

Согласно Генеральному плану Агдама, к 2040 году географический охват города увеличится почти в 3 раза. Для этого запланировано около 1 750 га.

Согласно Генеральному плану Агдама, к 2040 году географический охват города увеличится почти в 3 раза. Для этого запланировано около 1 750 га.

Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов в интервью официальной прессе.

Он отметил, что Агдам станет 4-м по численности населения городом Азербайджана: "То есть в нем будет 100 тысяч жителей. В городе планируется построить множество различных объектов социальной, культурной, экономической инфраструктуры. Средняя плотность населения в Агдаме составляет около 57 человек на гектар. Для сравнения, в Сумгайыте, например, на гектар приходится 230 человек. В нашем втором по величине городе Гяндже, средняя плотность составляет 61 человек на гектар. Другими словами, Агдам будет славится своей современностью и уровнем урбанизации и создаст впечатление более современного города. Другими словами, современный облик Баку такой, какой он есть. Но если мы так скажем, это будет больше производить впечатление Гянджи с точки зрения плотности и концентрации. Это будет симбиоз Баку и Гянджи, Сумгайыта и Баку и Гянджи".

Над генеральным планом совместно с местными архитекторами работали известные зарубежные проектные институты: "В Агдаме будет много современных зданий. Город будет построен по концентрации умных городов. 20% будет покрыто зеленью. В нем будет 4 лесных массива, 23 городских парка и т.д. Одна из крупнейших городских улиц в мире - это улицы Лиссабона шириной 60 метров. В Агдаме запланированы две такие большие улицы, одна из которых будет шириной 60 метров, а другая - 55 метров. Это значит, что вдоль улиц, а также автобусных, пешеходных и велосипедных дорожек будет зелень.

Будет много парковочных мест. То есть, мы постарались спланировать так, чтобы даже если бы у людей были свои машины, не было бы необходимости ими пользоваться. Общественный транспорт, используемый для защиты экологии города, должен больше работать на чистом топливе.

В то же время, наряду с новыми элементами, город будет включать существующие элементы. Мы хотим восстановить здесь некогда знаменитую и великолепную статую Фархада, фасад драматического театра, знаменитый чайный дом, а также знаменитый Агдамский рынок", - подчеркнул Эмин Гусейнов.