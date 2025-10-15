Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Спецпредставитель: Дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша может быть платной

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 13:22
    Спецпредставитель: Дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша может быть платной

    Дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет полностью введена в эксплуатацию в ближайшее время.

    Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на III Национальном градостроительном форуме (NUFA3) в Ханкенди.

    По его словам, в рамках проекта построено 7 тоннелей и 9 мостов: "Эта дорога, не имеющая аналогов в Азербайджане, в скором времени будет полностью введена в эксплуатацию. По некоторым данным, дорога будет платной, но я уверен, что это стоит того. Это инфраструктура высокого уровня".

    Керимов добавил, что развитие города Шуша идет быстрыми темпами: "Ключевую роль в обеспечении быстрого продвижения этого процесса сыграла реализация инфраструктурных проектов".

    Айдын Керимов Национальный градостроительный форум Ханкенди дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша
    Aydın Kərimov: "Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolu ödənişli ola bilər"

    Последние новости

    14:10

    Песков: РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии компенсации

    В регионе
    14:10

    Chapman Taylor: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана поражает масштабом и скоростью

    Инфраструктура
    14:08

    СМИ: Аш-Шараа в ходе визита в Москву потребует выдачи Башара Асада

    Другие страны
    14:04
    Фото

    Анар Багиров: В Азербайджане предпринимаются шаги по повышению эффективности правосудия

    Происшествия
    13:59

    Президент переходного периода Сирии прибыл в РФ

    В регионе
    13:47

    Натиг Мамедли: Тема возрождения Карабаха актуальна для СМИ

    Медиа
    13:45

    Новый глава МИД Казахстана посетит Россию

    В регионе
    13:42

    В Азербайджане при наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы госязыка

    Внутренняя политика
    13:42

    В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби

    Другие страны
    Лента новостей