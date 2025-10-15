Спецпредставитель: Дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша может быть платной

Дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет полностью введена в эксплуатацию в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на III Национальном градостроительном форуме (NUFA3) в Ханкенди.

По его словам, в рамках проекта построено 7 тоннелей и 9 мостов: "Эта дорога, не имеющая аналогов в Азербайджане, в скором времени будет полностью введена в эксплуатацию. По некоторым данным, дорога будет платной, но я уверен, что это стоит того. Это инфраструктура высокого уровня".

Керимов добавил, что развитие города Шуша идет быстрыми темпами: "Ключевую роль в обеспечении быстрого продвижения этого процесса сыграла реализация инфраструктурных проектов".