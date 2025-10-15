İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Aydın Kərimov: "Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolu ödənişli ola bilər"

    İnfrastruktur
    • 15 oktyabr, 2025
    • 12:55
    Aydın Kərimov: Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolu ödənişli ola bilər
    Aydın Kərimov

    Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolu yaxın zamanlarda tam istifadəyə veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Şuşa rayonunda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov Xankəndidə keçirilən III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunda (NUFA3) bildirib.

    Onun sözlərinə görə, burada 7 tunel, 9 köprü inşa olunub: "Bu, hələlik Azərbaycanda analoqu olmayan bir yoldur və yaxınlarda tam olaraq istifadəyə veriləcək. Verilən bəzi məlumatlara görə, bu ödənişli yol olacaq, amma əminəm ki, buna dəyər. Bu yüksək səviyyəli bir infrastrukturdur".

    O əlavə edib ki, Şuşanın i̇nkişafı sürətlə gedir: "Bu prosesin sürətli təmin olunmasında əsas rol, sözsüz ki, infrastruktur layihələrinin həyata keçirməsi olub".

    Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolu Milli Şəhərsalma Forumu Aydın Kərimov
    Спецпредставитель: Дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша может быть платной

    Son xəbərlər

    14:08

    "Zıraat Bank Azərbaycan" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:05

    Atanın həbsdəki oğluna tərliyin içərisində narkotik keçirməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    14:05

    Qazaxıstanın yeni XİN başçısı Rusiyaya səfər edəcək

    Region
    14:03

    Suriyanın keçid dövrünün prezidenti Rusiyadadır

    Region
    13:59

    İndoneziyada yanğın nəticəsində 10 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:48

    UN-HABITAT Xəzər boyu iqlimə davamlı şəhərlərin yaradılmasında Azərbaycana dəstək verir

    İnfrastruktur
    13:44

    Zelenski Odessada hərbi administrasiya yaradıb

    Region
    13:41

    Elçin Yusubov: "Xankəndi, Ağdərə və Xocalıya 65 milyon manatdan çox özəl investisiya yatırılıb"

    Biznes
    13:37

    İspaniya parlamentində Baş nazir və müxalifət lideri arasında mübahisə düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti