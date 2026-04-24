Совет ЕС снял санкции с пяти азербайджанских судов

Европейский союз исключил из санкционного списка 5 судов, принадлежащих Азербайджану.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

"Решением Совета Европейского союза от 23 апреля 2026 года, санкции, примененные к судну "Zagatala", принадлежащему ASCO, а также судам Shusha, Karabakh, Khankendi и Zangezur, принадлежащим совместному предприятию ASCO и SOCAR, отменены. Таким образом, указанные суда исключены из санкционного списка Европейского союза", - говорится в информации.

Отмечается, что положительное решение вопроса стало возможным благодаря скоординированной дипломатической и правовой деятельности Администрации президента Азербайджана, МИД, Министерства цифрового развития и транспорта, ASCO, а также SOCAR.

"Указанные суда были переданы третьим сторонам в долгосрочную аренду на основании чартерных соглашений, при этом их эксплуатация осуществлялась в полном соответствии с международными правилами, включая санкционные требования. Принятое решение рассматривается как результат объективного подхода, основанного на нормах международного права, а также конструктивного диалога", - говорится в информации.

ASCO подчеркивает, что будучи государственной компанией, осуществляющей деятельность в сфере международного судоходства, и впредь будет осуществлять свою деятельность с неукоснительным соблюдением национального законодательства, норм международного права и режимов международных санкций.