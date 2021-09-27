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Состоялся первый коммерческий испытательный полет в международный аэропорт Карабаха

Состоялся первый коммерческий испытательный полет в международный аэропорт Карабаха 27 сентября состоялся коммерческий испытательный полет в Международный аэропорт Физули.
Инфраструктура
27 сентября 2021 г. 08:01
Состоялся первый коммерческий испытательный полет в международный аэропорт Карабаха

27 сентября состоялся коммерческий испытательный полет в Международный аэропорт Физули.

Как сообщает Report, всемирно известные международные путешественники прибыли в Физули.

После посещения аэропорта Физули международные путешественники отправятся в Агдам и Шушу.

Напомним, что 5 сентября состоялся первый тестовый полет в аэропорту Физули. Время полета по маршруту Баку-Физули составило около 35 минут.

Отметим, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева также ведется строительство международных аэропортов в Лачинском и Зангиланском районах.

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Версия на английском языке ФотоFirst commercial test flight to Azerbaijan’s Fuzuli International Airport
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici səyyahların iştirakı ilə Bakıdan Qarabağa ilk kommersiya təyinatlı sınaq uçuşu olub

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