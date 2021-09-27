Состоялся первый коммерческий испытательный полет в международный аэропорт Карабаха

27 сентября состоялся коммерческий испытательный полет в Международный аэропорт Физули.

27 сентября состоялся коммерческий испытательный полет в Международный аэропорт Физули.

Как сообщает Report, всемирно известные международные путешественники прибыли в Физули.

После посещения аэропорта Физули международные путешественники отправятся в Агдам и Шушу.

Напомним, что 5 сентября состоялся первый тестовый полет в аэропорту Физули. Время полета по маршруту Баку-Физули составило около 35 минут.

Отметим, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева также ведется строительство международных аэропортов в Лачинском и Зангиланском районах.