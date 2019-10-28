 Наверх

Состоялось открытие после реконструкции автодороги в Габалинском районе

​Состоялось открытие после реконструкции автодороги в Габале

28 октября состоялось открытие после реконструкции автомобильной дороги Беюк Эмили-Былых-Амирван Габалинского района.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!