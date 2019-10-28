Состоялось открытие после реконструкции автодороги в Габалинском районе

​Состоялось открытие после реконструкции автодороги в Габале

28 октября, 2019 13:19

https://report.az/storage/news/780cbae182bfddef7f1a816de2f82739/e8a1f379-2b3c-4d33-9504-5d58fd23ede5_292.jpg 28 октября состоялось открытие после реконструкции автомобильной дороги Беюк Эмили-Былых-Амирван Габалинского района. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги.

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