Состоялось открытие после реконструкции автодороги в Габалинском районе

28 октября состоялось открытие после реконструкции автомобильной дороги Беюк Эмили-Былых-Амирван Габалинского района.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги.
28 октября состоялось открытие после реконструкции автомобильной дороги Беюк Эмили-Былых-Амирван Габалинского района.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги.
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