SOCAR открыл 40-ую АЗС в Румынии

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В румынском городе Тимишоара открыта новая автозаправочная станция под брендом SOCAR.

Как сообщает Report со ссылкой на румынские СМИ, это 40-ая по счету АЗС, открытая SOCAR в этой стране.

АЗС оснащен самыми современными технологиями и оборудованием с минимальным потреблением энергии и зарядными устройствами для электромобилей.

Компания SOCAR Petroleum реализует 4 вида топлива Nano. На АЗС SOCAR клиенты также смогут оплачивать счета и коммунальные услуги.

В кафе Nar на территории АЗС клиентам предлагаются местная и азербайджанская продукция, бесплатный интернет.

Напомним, что сеть АЗС SOCAR охватывает 18 районов Румынии.