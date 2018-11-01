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    SOCAR открыл 40-ую АЗС в Румынии

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В румынском городе Тимишоара открыта новая автозаправочная станция под брендом SOCAR.

    Как сообщает Report со ссылкой на румынские СМИ, это 40-ая по счету АЗС, открытая SOCAR в этой стране.

    АЗС оснащен самыми современными технологиями и оборудованием с минимальным потреблением энергии и зарядными устройствами для электромобилей.

    Компания SOCAR Petroleum реализует 4 вида топлива Nano. На АЗС SOCAR клиенты также смогут оплачивать счета и коммунальные услуги.

    В кафе Nar на территории АЗС клиентам предлагаются местная и азербайджанская продукция, бесплатный интернет.

    Напомним, что сеть АЗС SOCAR охватывает 18 районов Румынии. 

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