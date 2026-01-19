Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Джалилабаде из-за снегопада затруднено движения транспорта

    Инфраструктура
    • 19 января, 2026
    • 22:40
    В Джалилабаде из-за снегопада затруднено движения транспорта

    Снегопад в Джалилабадском районе вызвал трудности для движения транспорта.

    Как сообщает муганское бюро Report, движение автомобилей затруднено, в частности, на участке автомобильной дороги Джалилабад-Ярдымлы, проходящем через горные села Мусалы, Лекин, Асадли, Шатырлы, Буравар, Кёвузбулак.

    Для расчистки дороги от снега привлечена техника Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.

    Отметим, что в горных селах Джалилабадского района продолжается снегопад. В настоящее время высота снежного покрова в указанных населенных пунктах достигает 15 см, в высокогорье - 20 см.

    снегопад Джалилабадский район ситуация на дорогах
    Cəlilabadda qar yağışı nəqliyyatın hərəkətində problemlər yaradıb

    Последние новости

    23:18

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    23:16

    Зеленский: Россия подготовилась к очередному массированному удару по Украине

    Другие страны
    23:05

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

    Внешняя политика
    23:03
    Фото

    Постпред Азербайджана при ООН: Двойные стандарты в вопросе суверенитета стран недопустимы

    Внешняя политика
    22:51
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором Carlsberg Group

    Внешняя политика
    22:48

    СМИ: Макрон отклонит предложение Трампа о вступлении в "Совет мира"

    Другие страны
    22:40

    В Джалилабаде из-за снегопада затруднено движения транспорта

    Инфраструктура
    22:33

    Метсола: Европарламент требует признать КСИР террористической организацией

    Другие страны
    22:21

    Рубио и Байрамов высоко оценили позитивные изменения в двусторонних отношениях

    Внешняя политика
    Лента новостей