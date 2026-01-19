В Джалилабаде из-за снегопада затруднено движения транспорта
Инфраструктура
- 19 января, 2026
- 22:40
Снегопад в Джалилабадском районе вызвал трудности для движения транспорта.
Как сообщает муганское бюро Report, движение автомобилей затруднено, в частности, на участке автомобильной дороги Джалилабад-Ярдымлы, проходящем через горные села Мусалы, Лекин, Асадли, Шатырлы, Буравар, Кёвузбулак.
Для расчистки дороги от снега привлечена техника Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.
Отметим, что в горных селах Джалилабадского района продолжается снегопад. В настоящее время высота снежного покрова в указанных населенных пунктах достигает 15 см, в высокогорье - 20 см.
Последние новости
23:18
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 ЯнваряВнутренняя политика
23:16
Зеленский: Россия подготовилась к очередному массированному удару по УкраинеДругие страны
23:05
МИД Азербайджана выразил соболезнования ПакистануВнешняя политика
23:03
Фото
Постпред Азербайджана при ООН: Двойные стандарты в вопросе суверенитета стран недопустимыВнешняя политика
22:51
Фото
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором Carlsberg GroupВнешняя политика
22:48
СМИ: Макрон отклонит предложение Трампа о вступлении в "Совет мира"Другие страны
22:40
В Джалилабаде из-за снегопада затруднено движения транспортаИнфраструктура
22:33
Метсола: Европарламент требует признать КСИР террористической организациейДругие страны
22:21