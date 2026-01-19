В Джалилабаде из-за снегопада затруднено движения транспорта

Снегопад в Джалилабадском районе вызвал трудности для движения транспорта.

Как сообщает муганское бюро Report, движение автомобилей затруднено, в частности, на участке автомобильной дороги Джалилабад-Ярдымлы, проходящем через горные села Мусалы, Лекин, Асадли, Шатырлы, Буравар, Кёвузбулак.

Для расчистки дороги от снега привлечена техника Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.

Отметим, что в горных селах Джалилабадского района продолжается снегопад. В настоящее время высота снежного покрова в указанных населенных пунктах достигает 15 см, в высокогорье - 20 см.