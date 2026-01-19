Cəlilabadda qar yağışı nəqliyyatın hərəkətində problemlər yaradıb
İnfrastruktur
- 19 yanvar, 2026
- 21:47
Qarlı hava şəraiti Cəlilabad rayonunda nəqliyyatın hərəkətində qismən problemlər yaradıb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, qar yağışı nəticəsində Cəlilabad-Yardımlı avtomobil yolunun Cəlilabadın dağlıq kəndləri olan Musalı, Ləkin, Əsədli, Şatırlı, Buravar, Kövuzbulaqdan keçən hissəsində nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib.
Hazırda sözügedən yol Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin texnikaları tərəfindən qar örtüyündən təmizlənir.
Qeyd edək ki, Cəlilabad rayonunun dağlıq kəndlərində qar yağmaqda davam edir. Hazırda qarın hündürlüyü sözügedən kəndlərdə 15 sm-ə, dağlarda isə 20 sm-ə çatır.
