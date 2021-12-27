Сменился председатель Госкомиссии по БТК

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 21 февраля 2007 года о мерах, связанных с реализацией проекта железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 21 февраля 2007 года о мерах, связанных с реализацией проекта железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report, согласно документу, председательство в Государственной комиссии, созданной с целью восстановления и реконструкции участка БТК Марабда - Ахалкалаки, финансирования строительства участка Ахалкалаки до границы с Турцией и осуществления оперативного контроля за другими организационными мероприятиями, перешло от председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) министру цифрового развития и транспорта.

Председатель АЖД останется в качестве члена комиссии. Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) исключен из комиссии.