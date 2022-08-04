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Новую службу в Восточно-Зангезурском экономическом районе обеспечат транспортными средствами

Новую службу в Восточно-Зангезурском экономическом районе обеспечат транспортными средствами Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе Азербайджана будет обеспечена транспортными средствами.
Инфраструктура
4 августа 2022 г. 15:13
Новую службу в Восточно-Зангезурском экономическом районе обеспечат транспортными средствами

Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе Азербайджана будет обеспечена транспортными средствами.

Как сообщает Report, это отражено в подписанном премьер-министром Али Асадовым постановлении об обеспечении исполнения указа президента Азербайджана №1756 от 21 июля 2022 года "О создании и обеспечении деятельности публичного юридического лица ”Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

Согласно постановлению, Министерство финансов по согласованию с Службой и другими соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства), в пятнадцатидневный срок со дня государственной регистрации Службы в соответствии с законом Азербайджанской Республики “О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц”, должно представить Кабинету министров предложения по обеспечению транспортными средствами и материально-техническому обеспечению Службы восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

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Версия на азербайджанском языке Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonunda 1 saylı Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti nəqliyyat vasitələri ilə təmin olunacaq

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