Скорость электропоездов Баку-Сумгайыт будет увеличена

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Проводятся профилактические мероприятия, направленные на повышение скорости электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт. Вдоль защитной полосы железнодорожной линии с целью обеспечения безопасности пассажиров строится ограждение. В связи с этим электропоезд достигает пункта назначения за 48 минут.
Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", вчера электропоезда совершили 16 рейсов по маршруту Баку-Сумгайыт, каждый из которых занял 48 минут (8 рейсов из Баку в Сумгайыт, 8 - в обратном направлении).
После завершения профилактических мероприятий расписание электропоездов будет вновь пересмотрено, время в пути сократится.
В связи с работами по реконструкции, временно поезда не будут останавливаться на станциях Баладжары и Хырдалан.
Об изменении расписания электропоездов граждане будут проинформированы посредством СМИ.
Временное расписание электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку (с 16.09.2015)
|Поезд №
|Время отбытия из Баку
|Время прибытия в Сумгайыт
|Время отбытия из Сумгайыта
|Время прибытия в Баку
|5405/6002
|05:10
|05:58
|06:40
|07:28
|6003/6004
|05:30
|06:18
|07:10
|07:58
|6005/6006
|06:50
|07:38
|07:55
|08:43
|6007/6008
|07:50
|08:38
|09:00
|09:48
|6009/6010
|16:00
|16:48
|17:10
|17:58
|6011/6012
|17:25
|18:13
|18:30
|19:18
|6013/6014
|18:25
|19:13
|19:30
|20:18
|6015/9016
|19:25
|20:13
|20:30
|21:18
Примечание: поезд двигается в направлении Баку-Баладжары-Хырдалан-Сумгайыт.
Aynur ƏliyevaАвтор новости
Поделиться в Facebook