Скорость электропоездов Баку-Сумгайыт будет увеличена

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Проводятся профилактические мероприятия, направленные на повышение скорости электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт. Вдоль защитной полосы железнодорожной линии с целью обеспечения безопасности пассажиров строится ограждение. В связи с этим электропоезд достигает пункта назначения за 48 минут.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", вчера электропоезда совершили 16 рейсов по маршруту Баку-Сумгайыт, каждый из которых занял 48 минут (8 рейсов из Баку в Сумгайыт, 8 - в обратном направлении).

После завершения профилактических мероприятий расписание электропоездов будет вновь пересмотрено, время в пути сократится.

В связи с работами по реконструкции, временно поезда не будут останавливаться на станциях Баладжары и Хырдалан.

Об изменении расписания электропоездов граждане будут проинформированы посредством СМИ.

Временное расписание электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку (с 16.09.2015)

Поезд № Время отбытия из Баку Время прибытия в Сумгайыт Время отбытия из Сумгайыта Время прибытия в Баку 5405/6002 05:10 05:58 06:40 07:28 6003/6004 05:30 06:18 07:10 07:58 6005/6006 06:50 07:38 07:55 08:43 6007/6008 07:50 08:38 09:00 09:48 6009/6010 16:00 16:48 17:10 17:58 6011/6012 17:25 18:13 18:30 19:18 6013/6014 18:25 19:13 19:30 20:18 6015/9016 19:25 20:13 20:30 21:18

Примечание: поезд двигается в направлении Баку-Баладжары-Хырдалан-Сумгайыт.