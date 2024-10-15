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В Службе восстановления и строительства назвали, сколько домов будет построено в Агдере и Ходжалы

В Службе восстановления и строительства назвали, сколько домов будет построено в Агдере и Ходжалы В городе Агдере планируется строительство 190 частных жилых домов.
Инфраструктура
15 октября 2024 г. 15:37
В Службе восстановления и строительства назвали, сколько домов будет построено в Агдере и Ходжалы

В городе Агдере планируется строительство 190, а в Ходжалы - 56 частных жилых домов.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Гамид Мехдиев.

"В то же время в Малыбейли и других селах Ходжалинского района всего планируется построить 120 жилых домов. В Суговушане же завершается строительство 5 пятиэтажных зданий", - сказал он, выступая на панельной дискуссии в рамках Каспийской строительной недели.

Мехдиев добавил, что возвращение вынужденных переселенцев в Ханкенди еще не началось, но в городе уже разместились более 5 тыс. сотрудников государственных и негосударственных предприятий, а также 1200 студентов Карабахского университета.

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