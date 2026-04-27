Новрузов: Восстановительные работы на освобожденных территориях могут стать примером для мира

Восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана могут стать примером для всего мира.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Сиявуш Новрузов на пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса.

По его словам, общественно-политическая стабильность в Азербайджане сделала страну привлекательной площадкой для проведения международных мероприятий.

"Примером этого служат международные мероприятия в сферах межрелигиозного и межкультурного диалога, экологии, а также в других направлениях. Азербайджан очень тесно сотрудничает с ООН в данном направлении".

Депутат добавил, что Азербайджан является образцовой страной в вопросе строительства новых городов, включая "умные" города и села: "Благодаря 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку, другие страны смогут перенять и использовать опыт Азербайджана и других государств в сфере градостроительства".

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.