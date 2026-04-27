    Siyavuş Novruzov: Azad edilmiş ərazilərdə bərpa işləri dünya üçün model ola bilər
    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa işləri dünya üçün model ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Siyavuş Novruzov Milli Məclisin yaz sessiyasının plenar iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda olan ictimai-siyasi sabitlik ölkəni bütün beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi istiqamətə çevirib: "Buna nümunə olaraq dinlərarası, mədəniyyətlərarası, ekologiya və digər sahələrlə bağlı beynəlxalq tədbirləri göstərmək olar. Bu sahədə Azərbaycan BMT ilə çox yaxından əməkdaşlıq edir".

    ​Deputat qeyd edib ki, Azərbaycan yeni nümunəvi şəhərlərin, o cümlədən "ağıllı şəhər və kəndlər"in salınması məsələsində nümunəvi ölkədir: "Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyası (WUF13) vasitəsilə digər ölkələr də həm Azərbaycan, həm də digər dövlətlərin şəhərsalma ilə bağlı nümunələrindən istifadə edə bilər".

    S.Novruzov vurğulayıb ki, Azərbaycan heç kəsə arxalanmadan öz ərazilərini bərpa edib və vətəndaşlarının azad edilmiş ərazilərdə ən yüksək səviyyədə yaşamasını təmin edir.

    13:06

    Göygöldə 62 qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    13:05

    Andrey Babiş: Azərbaycan Çex Respublikası üçün strateji tərəfdaşdır

    Xarici siyasət
    13:03

    Pəncərə silən 41 yaşlı qadın 6-cı mərtəbədən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    13:01

    İlham Əliyev: Çexiyaya qonşu olan ölkələrə Azərbaycan təbii qaz ixrac edir

    Xarici siyasət
    12:58

    Deputat: "Lizinq əməliyyatları üzrə vergi təşviqlərinə ehtiyac var"

    Maliyyə
    12:58

    Prezident: Azərbaycan və Çexiya energetika sektorunda çox etibarlı tərəfdaşlardır

    Xarici siyasət
    12:57

    Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə çox fəal siyasi dialoqumuz var

    Daxili siyasət
    12:57
    Foto

    İlham Əliyev və Andrey Babiş mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

    Xarici siyasət
    12:47

    Azərbaycan minifutbol yığması Monteneqroya yollanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti