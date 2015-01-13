SilkWay Italia приобрела грузовой лайнер Boeing-747

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Азербайджано-итальянская авиакомпания SilkWay Italia приобрела свой первый грузовой самолет марки Boeing 747-400.

Как сообщает Report со ссылкой на ch.aviation, авиакомпания в настоящее время ожидает ответа от национальной службы гражданской авиации Италии, после чего намерена приступить к осуществлению грузовых перевозок между Миланом и Гонконгом через аэропорт Баку.

В последствии, SW Italia планирует совершать полеты в Бразилию, Мексику, ЮАР, США.

Отметим, что SW Italia является совместным предприятием с участием итальянских инвесторов Инасио Корачи и Франческо Ребаудо (долевое участие 58%) и азербайджанской авиакомпании SilkWay Airlines (42%).