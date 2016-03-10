​Silk Way Airlines приступает к сотрудничеству с малазийской компанией

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и дочерняя компания авиакомпании Malaysia Airlines - MASkargo подписали меморандум о сотрудничестве. Как сообщает Report со ссылкой на портал Ch-aviation, соглашение охватывает грузоперевозки, наземные услуги и обслуживание рейсов.

Соглашение также позволит авиакомпаниям воспользоваться взаимными услугами в глобальной сети. Сотрудничество создаст условия для развития аэропортов Куала-Лумпура и Баку в качестве региональных транзитных центров.

"Подписание меморандума о сотрудничестве между Silk Way Airlines и MASkargo позволит расширить сеть обеих компаний и удовлетворить их рыночные потребности", - сказал генеральный исполнительный директор малазийской компании Мохд Юнус Идрис.

С учетом идеального географического положения Баку между Европой и Азией, MASkargo также надеется использовать растущую экономику Азербайджана для расширения своего участия в бизнесе грузоперевозок и развития двусторонних отношений.