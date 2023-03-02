Шахмар Мовсумов: Мы хотим применить опыт земельной реформы Турции в Азербайджане

Азербайджан хочет применить на освобожденных от оккупации территориях успешный опыт земельной реформы Турции.
Об этом анкарскому бюро Report сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента, член Экономического совета Шахмар Мовсумов, находящийся с визитом в Турции.
Ш.Мовсумов отметил, что основной целью его визита является ознакомление с проводимой в Турции земельной реформой и изучение опыта в этой области: "Как вы знаете, существует задача подготовки предложений по реформам на наших землях, освобожденных от оккупации. Это предусмотрено стратегией социально-политического развития на 2022-2026 годы, утвержденной президентом страны. В связи с этим мы изучаем опыт разных стран".
Отметим, что делегация во главе с Шахмаром Мовсумовым с 1 марта находится в поездке в Турции. В рамках трехдневного визита делегацию примет вице-президент Турции Фуат Октай.