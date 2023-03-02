Шахмар Мовсумов: Мы хотим применить опыт земельной реформы Турции в Азербайджане

Азербайджан хочет применить на освобожденных от оккупации территориях успешный опыт земельной реформы Турции.

Азербайджан хочет применить на освобожденных от оккупации территориях успешный опыт земельной реформы Турции.

Об этом анкарскому бюро Report сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента, член Экономического совета Шахмар Мовсумов, находящийся с визитом в Турции.

Ш.Мовсумов отметил, что основной целью его визита является ознакомление с проводимой в Турции земельной реформой и изучение опыта в этой области: "Как вы знаете, существует задача подготовки предложений по реформам на наших землях, освобожденных от оккупации. Это предусмотрено стратегией социально-политического развития на 2022-2026 годы, утвержденной президентом страны. В связи с этим мы изучаем опыт разных стран".

Отметим, что делегация во главе с Шахмаром Мовсумовым с 1 марта находится в поездке в Турции. В рамках трехдневного визита делегацию примет вице-президент Турции Фуат Октай.