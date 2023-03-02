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Шахмар Мовсумов: Мы хотим применить опыт земельной реформы Турции в Азербайджане

Шахмар Мовсумов: Мы хотим применить опыт земельной реформы Турции в Азербайджане Азербайджан хочет применить на освобожденных от оккупации территориях успешный опыт земельной реформы Турции.
Инфраструктура
2 марта 2023 г. 13:53
Шахмар Мовсумов: Мы хотим применить опыт земельной реформы Турции в Азербайджане

Азербайджан хочет применить на освобожденных от оккупации территориях успешный опыт земельной реформы Турции.

Об этом анкарскому бюро Report сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента, член Экономического совета Шахмар Мовсумов, находящийся с визитом в Турции.

Ш.Мовсумов отметил, что основной целью его визита является ознакомление с проводимой в Турции земельной реформой и изучение опыта в этой области: "Как вы знаете, существует задача подготовки предложений по реформам на наших землях, освобожденных от оккупации. Это предусмотрено стратегией социально-политического развития на 2022-2026 годы, утвержденной президентом страны. В связи с этим мы изучаем опыт разных стран".

Отметим, что делегация во главе с Шахмаром Мовсумовым с 1 марта находится в поездке в Турции. В рамках трехдневного визита делегацию примет вице-президент Турции Фуат Октай.

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Версия на английском языке Shahmar Movsumov: We want to apply Türkiye's experience in land reform in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Şahmar Mövsümov: “Türkiyənin torpaq islahatarı ilə bağlı təcrübəsini Azərbaycanda tətbiq etmək istəyirik”

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