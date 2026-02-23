Шахин Мустафаев: Завершено строительство автомобильного моста Агбенд-Кялаля через Араз

В Баку сообщили о завершении строительства автомобильного моста Агбенд-Кялаля через реку Араз.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер Шахин Мустафаев на 17-м заседании Госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, которое состоялось сегодня в Баку.

Мустафаев отметил, после окончания работ по созданию погранично-таможенной инфраструктуры объект планируется ввести в эксплуатацию.

По его словам, проект обеспечит кратчайшее и наиболее эффективное сообщение между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР Азербайджана, а также станет важной частью автомобильного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем.