Шахин Мустафаев: Завершено строительство автомобильного моста Агбенд-Кялаля через Араз
Инфраструктура
- 23 февраля, 2026
- 20:02
В Баку сообщили о завершении строительства автомобильного моста Агбенд-Кялаля через реку Араз.
Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер Шахин Мустафаев на 17-м заседании Госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, которое состоялось сегодня в Баку.
Мустафаев отметил, после окончания работ по созданию погранично-таможенной инфраструктуры объект планируется ввести в эксплуатацию.
По его словам, проект обеспечит кратчайшее и наиболее эффективное сообщение между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР Азербайджана, а также станет важной частью автомобильного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем.
