Шахин Мустафаев: Завершено строительство автомобильного моста Агбенд-Кялаля через Араз

    Инфраструктура
    • 23 февраля, 2026
    • 20:02
    В Баку сообщили о завершении строительства автомобильного моста Агбенд-Кялаля через реку Араз.

    Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер Шахин Мустафаев на 17-м заседании Госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, которое состоялось сегодня в Баку.

    Мустафаев отметил, после окончания работ по созданию погранично-таможенной инфраструктуры объект планируется ввести в эксплуатацию.

    По его словам, проект обеспечит кратчайшее и наиболее эффективное сообщение между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР Азербайджана, а также станет важной частью автомобильного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем.

    Шахин Мустафаев мост Агбенд-Кялаля Иран
    Şahin Mustafayev: "Ağbənd-Kəlalə avtomobil körpüsünün tikintisi başa çatıb"
    Shahin Mustafayev: Construction of Aghband-Kalala road bridge over Araz river completed

