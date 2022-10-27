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Шахин Мустафаев: Зангезурский коридор станет важной частью коридора Восток-Запад

Шахин Мустафаев: Зангезурский коридор станет важной частью коридора Восток-Запад Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет важной составной частью коридора Восток-Запад.
Инфраструктура
27 октября 2022 г. 13:51
Шахин Мустафаев: Зангезурский коридор станет важной частью коридора Восток-Запад
Шахин Мустафаев

Азербайджан активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет важной составной частью транспортной оси Восток-Запад.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.

По его словам, Азербайджан выполняет большой объем работ на своей территории по этому транспортному коридору: "Строится и восстанавливается автомобильная и железнодорожная инфраструктура. По автомобильной дороге Горадиз-Агбенд протяженностью 123,9 км выполнено 66% работ, по железной дороге Горадиз-Агбенд (110,4 км) – 38% работ. Они являются составной частью этого коридора. К сожалению, в это же время на территории Армении ничего не происходит, не ведутся практические действия, не готовятся даже ТЭО и проекты".

Ш. Мустафаев отметил, что долгое время идут спекуляции относительно терминов "транспортный коридор", "экстерриториальность", хотя они не связаны друг с другом и даже не являются синонимами.

Он напомнил, что транспортный коридор – это транспортный маршрут, проходящий через территории нескольких стран, которые ведут согласованную транспортную, таможенную и иную политику с тем, чтобы уменьшить затраты и время прохождения для поощрения перевозок: "Будучи участником Соглашения о согласованном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств-участников СНГ и других аналогичных многосторонних и двусторонних документов, в Армении такое понятие транспортного коридора тоже хорошо известно".

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Версия на английском языке Shahin Mustafayev: ‘The Zangazur corridor will become an important part of the East-West corridor’
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: “Zəngəzur dəhlizi Şərq-Qərb dəhlizinin mühüm tərkib hissəsinə çevriləcək”

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