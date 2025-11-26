Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Павлов: РФ и Азербайджан совместно преодолевают трудности в сфере ж/д перевозок - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 13:49
    Павлов: РФ и Азербайджан совместно преодолевают трудности в сфере ж/д перевозок - ЭКСКЛЮЗИВ

    Россия и Азербайджан совместными усилиями преодолевают любые трудности в сфере железнодорожных перевозок.

    Об этом Report заявил первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Сергей Павлов.

    По его словам, Россия и Азербайджан демонстрируют стабильное сотрудничество в транспортной сфере на протяжении многих лет и находят совместные решения при возникновении любых трудностей.

    "Россия и Азербайджан всегда работали вместе в железнодорожной сфере, и это сотрудничество продолжается и сегодня. Даже когда возникают сложности, мы находим такие решения, чтобы перевозки не останавливались. В начале этого года из-за сильных дождей в Азербайджане несколько участков оказались затопленными, но мы вместе с нашими партнерами не допустили остановки грузопотока", - отметил он.

    Павлов добавил, что это сотрудничество подтверждается не только на операционном уровне, но и межгосударственными документами: "Подписано межправительственное соглашение о развитии коридора "Север-Юг". Россия и Азербайджан последовательно выполняют все обязательства, прописанные в этом документе. Развитие инфраструктуры осуществляется именно в соответствии с этими документами. Развитие коридора позволит не только увеличить объем перевозок между двумя странами, но и расширить грузооборот с Грузией и Ираном".

    Сергей Павлов ж/д перевозки Российские железные дороги РФ и Азербайджан
    "Rusiya Dəmir Yolları": Azərbaycanla daşımalarda hər çətinliyi birlikdə həll edirik - EKSKLÜZİV
    Sergey Pavlov: Russia and Azerbaijan tackle rail transport challenges together

    Лента новостей