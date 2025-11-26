Павлов: РФ и Азербайджан совместно преодолевают трудности в сфере ж/д перевозок - ЭКСКЛЮЗИВ

Россия и Азербайджан совместными усилиями преодолевают любые трудности в сфере железнодорожных перевозок.

Об этом Report заявил первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Сергей Павлов.

По его словам, Россия и Азербайджан демонстрируют стабильное сотрудничество в транспортной сфере на протяжении многих лет и находят совместные решения при возникновении любых трудностей.

"Россия и Азербайджан всегда работали вместе в железнодорожной сфере, и это сотрудничество продолжается и сегодня. Даже когда возникают сложности, мы находим такие решения, чтобы перевозки не останавливались. В начале этого года из-за сильных дождей в Азербайджане несколько участков оказались затопленными, но мы вместе с нашими партнерами не допустили остановки грузопотока", - отметил он.

Павлов добавил, что это сотрудничество подтверждается не только на операционном уровне, но и межгосударственными документами: "Подписано межправительственное соглашение о развитии коридора "Север-Юг". Россия и Азербайджан последовательно выполняют все обязательства, прописанные в этом документе. Развитие инфраструктуры осуществляется именно в соответствии с этими документами. Развитие коридора позволит не только увеличить объем перевозок между двумя странами, но и расширить грузооборот с Грузией и Ираном".