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    Сдана в эксплуатацию система водоснабжения города Саатлы

    Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения города Саатлы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

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