Сдана в эксплуатацию система водоснабжения города Саатлы

28 марта, 2017 11:48

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения города Саатлы. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.