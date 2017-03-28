Сдана в эксплуатацию система водоснабжения города Саатлы

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения города Саатлы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения города Саатлы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
News DepartmentАвтор новости
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