Сдана в эксплуатацию часть Гарагаджы-Бахрамтепе автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе

22 октября, 2018 13:25

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ 22 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 112-километровой части Гарагаджы-Бахрамтепе автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе. Как сообщает Report, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проведенной работе. Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги. В заключение было сделано фото на память.