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    Сдана в эксплуатацию часть Гарагаджы-Бахрамтепе автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ 22 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 112-километровой части Гарагаджы-Бахрамтепе автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе.

    Как сообщает Report, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проведенной работе.

    Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.

    В заключение было сделано фото на память.

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