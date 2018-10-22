Сдана в эксплуатацию часть Гарагаджы-Бахрамтепе автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ 22 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 112-километровой части Гарагаджы-Бахрамтепе автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе.
Как сообщает Report, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проведенной работе.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.
В заключение было сделано фото на память.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook