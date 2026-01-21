Сарван Агаев: Объем воды в водохранилищах Азербайджана достиг 16,5 млрд кубометров

Несмотря на зимний период, объем воды в основных водохранилищах Азербайджана достиг 16,5 млрд кубометров.

Об этом сообщил Report главный консультант Региональной службы мелиорации водного хозяйства Сарван Агаев.

По его словам, в зимние месяцы из-за низких температур сокращается приток воды в реки, так как снег и осадки в горных районах находятся в замороженном состоянии. В этот период объем воды в водохранилищах традиционно ниже.

Агаев отметил, что основной объем воды накапливается весной, когда тает снег и увеличивается водность рек. Именно в этот период формируются запасы, которые затем используются в сезоны повышенного спроса на воду.

Он добавил, что водохранилища строятся преимущественно в руслах рек, и цель этих сооружений состоит не только в сборе водных ресурсов, но и в регулировании и безопасном отводе паводковых вод.

Для этого регулярно проводятся работы по укреплению дамб и очистке русел рек, а в периоды паводков принимаются необходимые меры совместно с местными органами.