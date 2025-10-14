Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Инфраструктура
    • 14 октября, 2025
    • 21:56
    Самолет, выполнявший рейс Манчестер–Сингапур, совершил вынужденную посадку в Баку

    Командир воздушного судна Airbus A350, принадлежащего авиакомпании Singapore Airlines и выполнявшего рейс Манчестер–Сингапур, 14 октября направил запрос на совершение вынужденной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    Как сообщили Report в аэропорту, причиной этому стала внезапно возникшая проблема со здоровьем одного из пассажиров на борту.

    Самолет успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 19:45 по местному времени.

    Пассажиру незамедлительно была оказана первичная медицинская помощь. После оценки состояния здоровья он был направлен в профильное медицинское учреждение для получения дополнительной помощи.

    Отметим, что все соответствующие службы аэропорта действовали оперативно и слаженно в ходе инцидента. Международный аэропорт Гейдар Алиев, являясь одним из самых современных и безопасных авиационных центров региона, отличается высокой готовностью к реагированию на любые внештатные ситуации и рассматривает безопасность пассажиров как приоритетное направление своей деятельности.

    Лента новостей