Sinqapura uçan təyyarə Bakıya məcburi eniş edib

    İnfrastruktur
    • 14 oktyabr, 2025
    • 21:54
    Bu gün "Singapore Airlines" aviaşirkətinə məxsus, Mançester–Sinqapur marşrutu üzrə hərəkət edən "Airbus A350" tipli hava gəmisinin kapitanı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna məcburi eniş üçün sorğu göndərib.

    Bu barədə "Report"a aeroportdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, buna səbəb təyyarənin göyərtəsində olan sərnişinlərdən birinin səhhətində qəfil yaranan problem olub.

    Təyyarə yerli vaxtla saat 19:45-də Bakı hava limanına uğurla eniş edib.

    Sərnişinə dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib, onun vəziyyəti qiymətləndirildikdən sonra əlavə tibbi yardım üçün aidiyyəti üzrə tibb müəssisəsinə yönləndirilib.

    Qeyd edək ki, hava limanının bütün müvafiq xidmətləri hadisə zamanı operativ şəkildə fəaliyyət göstərib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu regionun ən müasir və təhlükəsiz hava nəqliyyatı mərkəzlərindən biri kimi, istənilən fövqəladə vəziyyətə yüksək hazırlıqla cavab verir və sərnişinlərin təhlükəsizliyini prioritet istiqamət kimi qoruyur.

    Самолет, выполнявший рейс Манчестер–Сингапур, совершил вынужденную посадку в Баку

