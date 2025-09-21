Самолет, следовавший в Лондон, совершил посадку в Баку
- 21 сентября, 2025
- 18:51
Самолет авиакомпании EVA Air, выполнявший рейс по маршруту Бангкок - Лондон, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Как сообщили Report в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, причиной этому стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров на борту.
Воздушное судно Boeing 777 успешно приземлилось в Бакинском аэропорту в 17:44 по местному времени.
Пассажиру была оказана неотложная медицинская помощь прямо на месте. В настоящее время проводится необходимая оценка состояния здоровья пассажира, и он находится под наблюдением.
Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев действует в строгом соответствии с высокими международными стандартами авиационной безопасности и оперативного реагирования, обеспечивая надёжную и профессиональную поддержку воздушным судам в чрезвычайных ситуациях.