Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Самолет, следовавший в Лондон, совершил посадку в Баку

    Инфраструктура
    • 21 сентября, 2025
    • 18:51
    Самолет, следовавший в Лондон, совершил посадку в Баку

    Самолет авиакомпании EVA Air, выполнявший рейс по маршруту Бангкок - Лондон, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

    Как сообщили Report в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, причиной этому стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров на борту.

    Воздушное судно Boeing 777 успешно приземлилось в Бакинском аэропорту в 17:44 по местному времени.

    Пассажиру была оказана неотложная медицинская помощь прямо на месте. В настоящее время проводится необходимая оценка состояния здоровья пассажира, и он находится под наблюдением.

    Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев действует в строгом соответствии с высокими международными стандартами авиационной безопасности и оперативного реагирования, обеспечивая надёжную и профессиональную поддержку воздушным судам в чрезвычайных ситуациях.

    Международный аэропорт Гейдар Алиев вынужденная посадка
    Londona uçan təyyarə Bakıya eniş edib

    Последние новости

    20:03

    Нетаньяху заявил о намерении Израиля бороться против признания Палестины

    Другие
    19:53

    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал укрепление международного сотрудничества

    Внешняя политика
    19:41

    Президент: Азербайджан предпринимает конструктивные шаги для обеспечения мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    19:22

    Трамп: США защитят Польшу и страны Прибалтики, если Россия "продолжит эскалацию"

    Другие страны
    19:16

    ЦАХАЛ заявил о начале ввода сухопутных подразделений в Газу

    Другие страны
    19:15

    Премьер-лига: "Карабах" разгромил "Араз-Нахчыван"

    Футбол
    19:08

    МИД Азербайджана поздравил Мальту по случаю Дня независимости

    Внешняя политика
    19:04

    Польша и Норвегия провели совместные учебные пуски противокорабельных ракет

    Другие страны
    18:51

    Самолет, следовавший в Лондон, совершил посадку в Баку

    Инфраструктура
    Лента новостей