Самолет Fly Dubai, следовавший в Казань, совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет авиакомпании Fly Dubai, выполнявший рейс по маршруту Дубай - Казань, совершил вынужденную посадку в Баку

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно информации, капитан воздушного судна по технической причине запросил вынужденную посадку в бакинском аэропорту. Самолет Boeing 737 благополучно приземлился в Баку в 00:04 по местному времени.

"Со стороны аэропорта были оперативно задействованы все необходимые службы, и все мероприятия были выполнены в полном соответствии с международными протоколами авиационной безопасности", - указали в пресс-службе воздушной гавани.