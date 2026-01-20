Самолет Fly Dubai, следовавший в Казань, совершил вынужденную посадку в Баку
Инфраструктура
- 20 января, 2026
- 01:09
Самолет авиакомпании Fly Dubai, выполнявший рейс по маршруту Дубай - Казань, совершил вынужденную посадку в Баку
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Согласно информации, капитан воздушного судна по технической причине запросил вынужденную посадку в бакинском аэропорту. Самолет Boeing 737 благополучно приземлился в Баку в 00:04 по местному времени.
"Со стороны аэропорта были оперативно задействованы все необходимые службы, и все мероприятия были выполнены в полном соответствии с международными протоколами авиационной безопасности", - указали в пресс-службе воздушной гавани.
