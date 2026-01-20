İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Dubaydan Kazana uçan təyyarə Bakıya məcburi eniş edib

    İnfrastruktur
    • 20 yanvar, 2026
    • 01:09
    Dubaydan Kazana uçan təyyarə Bakıya məcburi eniş edib

    "FlyDubai" aviaşirkətinə məxsus, Dubay-Kazan marşrutu üzrə hərəkət edən hava gəmisinin kapitanı texniki səbəblə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna məcburi eniş üçün müraciət edib.

    Aeroportdan "Report"a bildirilib ki, "Boeing 737" tipli təyyarə saat 00:04-də Bakıya uğurla eniş edib.

    Qeyd olunub ki, hava limanı tərəfindən bütün zəruri xidmətlər operativ şəkildə səfərbər edilib və görülən tədbirlər beynəlxalq aviasiya təhlükəsizliyi protokollarına tam uyğun şəkildə həyata keçirilib.

    Hav Limanı Kazan Təcili eniş Bakı
    Самолет Fly Dubai, следовавший в Казань, совершил вынужденную посадку в Баку

    Son xəbərlər

    01:17

    Əraqçi Davosdakı çıxışının ləğv edilməsinə münasibət bildirib

    Region
    01:09

    Dubaydan Kazana uçan təyyarə Bakıya məcburi eniş edib

    İnfrastruktur
    00:51

    KİV: İsrail "Rəfah" keçid məntəqəsini açmamaq barədə qərar qəbul edib

    Digər ölkələr
    00:39

    Əl Şaraa Trampla Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    00:24

    KİV: Alman şirkətləri 2025-ci ildə ABŞ-yə investisiyaları, demək olar, yarıya endirib

    Digər ölkələr
    00:01
    Foto

    İlham Əliyev 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Qanlı 20 Yanvar faciəsindən 36 il ötür

    Daxili siyasət
    23:49

    Kəraçidəki ticarət mərkəzində yanğında ölənlərin sayı 26-ya çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    23:48

    Gürcüstan Prezidenti 159 məhbusu əfv edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti