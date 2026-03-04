İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İtaliyalı tennisçi Lukretsiya Stefanini ölümlə hədələnib

    Fərdi
    • 04 mart, 2026
    • 14:40
    İtaliyalı tennisçi Lukretsiya Stefanini ölümlə hədələnib

    İtaliyalı tennisçi Lukretsiya Stefanini ABŞ-nin İndian-Uells şəhərində keçirilən "WTA-1000" turnirinin təsnifat mərhələsində şok hadisə ilə üzləşib.

    "Report" xəbər verir ki, 27 yaşlı idmançı bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    O, Andorradan olan rəqibi Viktoriya Ximenes Kasintseva ilə oyundan əvvəl naməlum şəxslərdən hədə-qorxu mesajları aldığını bildirib. Tennisçi sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı videoda ona və ailəsinə qarşı ölüm təhdidləri gəldiyini, naməlum şəxslərin onun şəxsi nömrəsinə tapança şəkli, valideynlərinin adları və doğulduğu yer haqqında məlumatlar göndərərək, oyunda məğlub olmasını tələb etdiklərini bildirib.

    Gərgin psixoloji vəziyyətdə meydana çıxan italiyalı tennisçi rəqibinə üç setdə (6:4, 4:6, 4:6) uduzub.

    Oyundan dərhal sonra Qadın Tennis Assosiasiyasına (WTA) müraciət edən Stefanininin təhlükəsizliyi gücləndirilib. WTA rəsmiləri hadisə ilə bağlı araşdırma aparılacağını və idmançıya hər cür dəstək veriləcəyini vəd ediblər.

    Qeyd edək ki, Lukretsiya Stefanini hazırda dünya reytinqində 138-ci pillədə qərarlaşıb.

    tennis Lukretsiya Stefanini ABŞ reytinq

    Son xəbərlər

    15:04

    Qurban Səidin "Əli və Nino" romanı ləzgi dilində çap olunub

    Ədəbiyyat
    15:04

    Xamenei ilə Tehranda vida mərarisimi təxirə salınıb

    Region
    15:03

    Bank əməkdaşı olduğunu deyərək 13 min manatı talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    15:01
    Foto

    Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:57

    Sabunçuda 46 yaşlı kişinin qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    14:56

    Azərbaycan ADB-nin yeni nəsil sərhəd məntəqəsi yaradılması layihəsinə cəlb olunub

    İnfrastruktur
    14:52

    Baş katib: "SOCAR-ın İtaliya bazarına daxil olması ölkədə "downstream" seqmentini canlandıra bilər" - MÜSAHİBƏ

    Energetika
    14:48
    Foto

    Azərbaycan və Avstriya qarşılıqlı investisiya imkanlarını genişləndirməyi müzakirə ediblər

    Biznes
    14:46

    "Real" yayda Massimiliano Alleqrini baş məşqçi postuna gətirmək istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti