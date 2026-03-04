İtaliyalı tennisçi Lukretsiya Stefanini ölümlə hədələnib
- 04 mart, 2026
- 14:40
İtaliyalı tennisçi Lukretsiya Stefanini ABŞ-nin İndian-Uells şəhərində keçirilən "WTA-1000" turnirinin təsnifat mərhələsində şok hadisə ilə üzləşib.
"Report" xəbər verir ki, 27 yaşlı idmançı bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
O, Andorradan olan rəqibi Viktoriya Ximenes Kasintseva ilə oyundan əvvəl naməlum şəxslərdən hədə-qorxu mesajları aldığını bildirib. Tennisçi sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı videoda ona və ailəsinə qarşı ölüm təhdidləri gəldiyini, naməlum şəxslərin onun şəxsi nömrəsinə tapança şəkli, valideynlərinin adları və doğulduğu yer haqqında məlumatlar göndərərək, oyunda məğlub olmasını tələb etdiklərini bildirib.
Gərgin psixoloji vəziyyətdə meydana çıxan italiyalı tennisçi rəqibinə üç setdə (6:4, 4:6, 4:6) uduzub.
Oyundan dərhal sonra Qadın Tennis Assosiasiyasına (WTA) müraciət edən Stefanininin təhlükəsizliyi gücləndirilib. WTA rəsmiləri hadisə ilə bağlı araşdırma aparılacağını və idmançıya hər cür dəstək veriləcəyini vəd ediblər.
Qeyd edək ki, Lukretsiya Stefanini hazırda dünya reytinqində 138-ci pillədə qərarlaşıb.