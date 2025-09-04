Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Самолет авиакомпании Centrium Air совершил аварийную посадку в Баку

    Инфраструктура
    • 04 сентября, 2025
    • 09:41
    Самолет авиакомпании Centrium Air совершил аварийную посадку в Баку

    Капитан воздушного судна Airbus A321 авиакомпании Centrium Air, выполнявшего рейс по маршруту Стамбул - Самарканд, обратился с запросом на вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе аэропорта.

    Причиной этому стало резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

    Самолёт успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 08:29 по местному времени.

    Все соответствующие службы аэропорта были незамедлительно приведены в состояние повышенной готовности. Медицинская бригада оказала пассажиру первую помощь на месте, после чего, оценив состояние, было принято решение о госпитализации пассажира в одну из специализированных клиник столицы.

    Отметим, что обеспечение здоровья и безопасности пассажиров является главным приоритетом Международного аэропорта Гейдар Алиев. С этой целью все службы действуют оперативно и в полном взаимодействии, обеспечивая эффективное управление подобными ситуациями.

