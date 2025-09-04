İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    İstanbul–Səmərqənd təyyarəsi Bakıya məcburi eniş edib

    İnfrastruktur
    • 04 sentyabr, 2025
    • 09:35
    İstanbul–Səmərqənd təyyarəsi Bakıya məcburi eniş edib

    İstanbul–Səmərqənd marşrutu üzrə uçuş həyata keçirən "Centrium Air" aviaşirkətinə məxsus "Airbus A321" tipli hava gəmisinin kapitanı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna məcburi eniş ilə bağlı müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a hava limanından bildirilib.

    Məlumata görə, buna səbəb göyərtədə olan sərnişinlərdən birinin səhhətində yaranan qəfil pisləşmə olub. 

    Təyyarə yerli vaxtla saat 08:29-da Bakı hava limanına uğurla eniş edib.

    Hava limanının bütün aidiyyəti xidmətləri dərhal yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Tibbi heyət sərnişinə yerində ilkin yardım göstərib, vəziyyəti qiymətləndirildikdən sonra isə onun paytaxt xəstəxanalarından birinə yerləşdirilməsinə qərar verilib.

    Sərnişinlərin sağlamlığı və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun əsas prioritetidir. Bu məqsədlə bütün xidmətlər operativ və tam koordinasiya olunmuş rejimdə fəaliyyət göstərir. 

    Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu İstanbul–Səmərqənd məcburi eniş
    Rus Versiası Rus Versiası
    Самолет авиакомпании Centrium Air совершил аварийную посадку в Баку
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Aircraft en route to Samarkand makes emergency landing in Baku

    Son xəbərlər

    10:35

    ASCO-nun Gəmi Təmiri Zavodunda hasil edilmiş günəş enerjisinin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    10:24

    Elnur Məmmədov Peru universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti haqqında danışacaq

    Xarici siyasət
    10:09

    Nazir: "Rusiya nümayəndə heyəti MDB Oyunları ilə əlaqədar Azərbaycana səfər edəcək"

    İdman
    10:07

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar avqustda 25 % azalıb

    İKT
    10:03

    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı avqustda 40 % azalıb

    İKT
    09:52

    Mineral Xammal Bazasının Bərpası Fondunun gəlirləri və xərcləri artıb

    Maliyyə
    09:45

    "Tottenhem"in sabiq baş məşqçisi Almaniya klubunda işləyə bilər

    Futbol
    09:43

    Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən 1 milyard dollar göndərilib

    Digər ölkələr
    09:40

    ABŞ-dən olan nümayəndələr Zəngəzur dəhlizinin detallarının müzakirəsi üçün Ermənistana gedəcəklər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti