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Самир Шарифов: В Азербайджане разработана специальная программа по восстановлению аварийных домов

Самир Шарифов: В Азербайджане разработана специальная программа по восстановлению аварийных домов В Азербайджане разработана специальная программа по восстановлению аварийных домов.
Инфраструктура
2 июня 2023 г. 14:44
Самир Шарифов: В Азербайджане разработана специальная программа по восстановлению аварийных домов

В Азербайджане разработана специальная программа по восстановлению аварийных домов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и труду и социальной политике.

"На прошлой неделе под председательством премьер-министра Али Асадова было проведено совещание, посвященное этому вопросу. В ближайшее время будут предприняты практические шаги в этом направлении", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Azərbaycanda qəzalı evlərin bərpası ilə bağlı xüsusi proqram hazırlanıb"

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