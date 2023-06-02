Самир Шарифов: В Азербайджане разработана специальная программа по восстановлению аварийных домов

В Азербайджане разработана специальная программа по восстановлению аварийных домов.

В Азербайджане разработана специальная программа по восстановлению аварийных домов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и труду и социальной политике.

"На прошлой неделе под председательством премьер-министра Али Асадова было проведено совещание, посвященное этому вопросу. В ближайшее время будут предприняты практические шаги в этом направлении", - сказал министр.