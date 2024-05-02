На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли.

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

5. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.