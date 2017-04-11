Самир Нуриев: Первые социальные квартиры планируется сдать летом следующего года

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Первые социальные квартиры планируется сдать летом 2018 года. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам директор Государственного агентства по жилищному строительству (MİDA) Самир Нуриев.

По его словам, электронная регистрация для получения социального жилья начнется уже в мае этого года: "Ежемесячная плата за однокомнатные квартиры составит около 130-150 манатов".

Глава MİDA сообщил, что проектные работы по строительству социального жилья в Говсаны находятся на стадии завершения: "На этой территории выделено 20 га, на которых можно построить 3 000 квартир, соответствующих всем нормам".