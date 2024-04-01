О нас

Самир Мамедов: Современные геополитические реалии повышают важность Среднего коридора

Самир Мамедов: Современные геополитические реалии повышают важность Среднего коридора Современные географические реалии повышают стратегическую важность Среднего коридора в вопросе грузоперевозок между Азией и Европой.
Инфраструктура
1 апреля 2024 г. 12:20
Самир Мамедов: Современные геополитические реалии повышают важность Среднего коридора

Современные геополитические реалии повышают стратегическую важность Среднего коридора для грузоперевозок между Азией и Европой.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов в ходе проходящего в Баку восьмого заседания Совместной межправкомиссии Азербайджан-Румыния.

"Одним из главных преимуществ Среднего коридора является то, что страны, расположенные вдоль него, являются дружественными, между ними налажено тесное сотрудничество. Вместе со странам-партнерами мы прилагаем усилия для расширения коридора, а также работаем над выявлением узких мест для решения этих проблем",- сказал он.

Заместитель министра напомнил, что два года назад была подписана дорожная карта по развитию этого коридора и устранения его узких мест на территориях Азербайджана, Казахстана и Турции на 2022-2027 годы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Deputy Minister: Modern geopolitical realities increase strategic importance of Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Müasir geosiyasi reallıqlar Orta Dəhlizin əhəmiyyətini artırır”

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi