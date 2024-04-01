Самир Мамедов: Современные геополитические реалии повышают важность Среднего коридора

Современные географические реалии повышают стратегическую важность Среднего коридора в вопросе грузоперевозок между Азией и Европой.

Современные геополитические реалии повышают стратегическую важность Среднего коридора для грузоперевозок между Азией и Европой.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов в ходе проходящего в Баку восьмого заседания Совместной межправкомиссии Азербайджан-Румыния.

"Одним из главных преимуществ Среднего коридора является то, что страны, расположенные вдоль него, являются дружественными, между ними налажено тесное сотрудничество. Вместе со странам-партнерами мы прилагаем усилия для расширения коридора, а также работаем над выявлением узких мест для решения этих проблем",- сказал он.

Заместитель министра напомнил, что два года назад была подписана дорожная карта по развитию этого коридора и устранения его узких мест на территориях Азербайджана, Казахстана и Турции на 2022-2027 годы.